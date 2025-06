Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pedelec-Fahrerin (66) nach Kollision mit Einkaufswagen schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

In einer Unterführung an der Gartenstraße in Rheydt ist eine Pedelec-Fahrerin am Dienstag, 17. Juni, gegen 16.30 Uhr gestürzt und erlitt eine Kopfverletzung.

Nach Aussage ihrer Begleitung befuhr die 66-Jährige mit ihrem Pedelec die Gartenstraße vom Pahlkebad kommend in Richtung Mühlenstraße. Beim Einfahren in die dortige Unterführung sei sie mit zwei leeren Einkaufswagen kollidiert, die in der Mitte des Weges gestanden haben sollen. Sie habe noch versucht, auszuweichen, sei dabei aber zu Boden gestürzt.

Die Frau wurde bei dem Unfall unter anderem am Kopf verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Einsatzkräfte der Polizei stellten am Unfallort die beiden Einkaufswagen fest und nahmen Zeugenaussagen auf. Das Verkehrskommissariat ermittelt zu dem Unfall. (sts)

