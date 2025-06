POL-MG: Verkehrsunfall: 42-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots) - Ein 39-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen, 17. Juni, gegen kurz nach 10 Uhr bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Firma an der Künkelstraße ums Leben gekommen. Der Mann führte gemeinsam mit einem Kollegen Reparaturarbeiten auf einem Wellblechdach aus. Er stürzte durch das Dach mehrere Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle ...

