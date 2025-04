Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 77-Jähriger angefahren und verletzt, Motocrossrad flüchtet vom Unfallort

Meschede (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem schwarz-roten Motocrossrad, das Montagmittag in Berge unterwegs war. Bei einem Verkehrsunfall im Wald oberhalb "Unterm Lunsenberg" ist ein 77-jähriger Spaziergänger verletzt worden. Zeugenangaben zufolge fuhr der bislang noch unbekannte Fahrer gegen 12:30 Uhr auf dem Waldweg an dem Spaziergänger vorbei. Aus bislang nicht geklärter Ursache touchierte er dabei die mitgeführte Gehhilfe des 77-Jährigen, der stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann aus Meschede in ein Krankenhaus gebracht. Sein Rollator ist bei dem Unfall beschädigt worden. Das schwarze-rote Motocrossrad flüchtete vom Unfallort. Es fuhr weiter Richtung "Unterm Lunsenberg" / Schützenstange. Zeugen berichteten, dass kurz vor dem Unfall ein grünes Motocrossrad ebenfalls im Wald unterwegs gewesen sei. Dieser Fahrer habe sein Motorrad an dem Spaziergänger vorbei geschoben. Beide Motorradfahrer sollen schwarz gekleidet gewesen sein und schwarze Helme getragen haben. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Motorrädern. Die Polizeiwache in Meschede ist unter der 0291 - 90200 erreichbar.

