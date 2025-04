POL-HSK: 19-Jähriger unter Drogeneinfluss an Verkehrsunfall beteiligt

Olsberg (ots) - Mit seinem Mountainbike ist ein 13-jähriger Junge aus Arnsberg in einem Bikepark gestürzt und schwer verletzt worden. An der "Talstraße" war er am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Mit einem Rettungswagen ist er in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen. Rückfragen von ...

