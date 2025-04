Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss erfasst ein Autofahrer einen Fußgänger und ein geparktes Auto

Arnsberg (ots)

Ohne Fahrerlaubnis aber mit Alkoholeinfluss war ein 57-jähriger Mann aus Polen mit dem Auto unterwegs. An der "Ernst-König-Straße" erfasste er zunächst ein geparktes Auto und dann einen Fußgänger. Ein 56-jähriger Arnsberger wartete am Freitagabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in seinem Auto, als ein anderes Auto sein eigenes touchierte. Der Unfallwagen fuhr dann vom Parkplatz davon. Dabei erfasste er den 56-jährigen Arnsberger, der inzwischen aufgrund des Unfalls ausgestiegen war und verletzte ihn leicht. Die Fahrt setzte der 57-Jährige dann über die "Anton-Cöppicus-Straße" fort, dort wendete er und fuhr wieder zurück. An der "Ernst-König-Straße" wurde die Fahrt von der Polizei gestoppt. Der 57-Jährige wurde zwecks Blutprobe zur Polizeiwache verbracht. Das Verkehrskommissariat ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell