Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeuge zu Unfall auf Supermarktparkplatz in Neheim gesucht

Arnsberg (ots)

Ein Mann hat am Donnerstag einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz am "Tappeweg" beobachtet. Anschließend hat er den Besitzer des beschädigten Autos über den Unfall informiert, nachdem der vermeintliche Unfallverursacher den Parkplatz bereits verlassen hatte. Die Polizei bittet diesen Mann sich zu melden, da er möglicherweise ein wichtiger Zeuge für die Ermittlungen des Verkehrskommissariats ist. Gegen 13:30 Uhr hat vermutlich ein weißes Auto mit HSK-Kennzeichen auf dem Parkplatz rangiert. Ein daneben geparktes ebenfalls weißes Auto mit der Städtekennung "MS" für Münster war beschädigt. Einen möglichen Unfallzusammenhang prüft das zuständige Verkehrskommissariat. Insbesondere der Mann, der den Unfall beobachtet und dem Autofahrer des Münsteraner Autos Bescheid gesagt hat wird gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 zu melden. Selbstverständlich nimmt die Polizei unter dieser Telefonnummer auch weitere Hinweise zu dem Unfall entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell