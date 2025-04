Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu gefährlicher Verkehrssituation mit Linienbus in Höhe eines Fitnessstudios in Hüsten gesucht

Arnsberg (ots)

Ein weißes Auto mit Münchner Kennzeichen soll nach Zeugenangaben derart vom Fahrbahnrand auf die "Bahnhofstraße" eingefahren sein, dass ein Linienbus vollbremsen musste. Dabei ist ein 10-jähriges Kind, das in dem Bus mitgefahren ist, leicht verletzt worden. Es ist in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Unfall hat sich am Donnerstag gegen 17:15 Uhr ereignet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 - 90200 zu melden.

