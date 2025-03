POL-UN: Schwerte - Einbruch in Kindertagesstätte

Selm (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in einem Zeitraum zwischen Sonntag (23.03.2025) um 20:15 Uhr und Montag (24.03.2025) um 02:55 Uhr Zutritt in ein Lebensmittelgeschäft an der Botzlarstraße. Die Täter hebelten die Glasschiebetür des Geschäfts auf und gelanten so in das Gebäude. Es wurden Bargeld und ein Tresor entwendet. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420, 02303 ...

