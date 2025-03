POL-FR: Freiburg: Straßenbahn-Fahrgast stürzt beim Aussteigen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - In der Straße "Am Weinberg" wurde von einem Hausbesitzer am Sonntag, 30.03.2025 gegen 17.50 Uhr eine goldene Casio Uhr im Garten gefunden. Weiter fiel diesem auch ein grünes Büroschubfach auf, welches neben der Garage des Nachbaranwesens lag. In diesem waren zahlreiche Euro-Münzen im Wert von ...

mehr