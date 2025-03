Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Fundgegenstände auf Grundstück - Verdacht auf Diebesgut - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In der Straße "Am Weinberg" wurde von einem Hausbesitzer am Sonntag, 30.03.2025 gegen 17.50 Uhr eine goldene Casio Uhr im Garten gefunden. Weiter fiel diesem auch ein grünes Büroschubfach auf, welches neben der Garage des Nachbaranwesens lag. In diesem waren zahlreiche Euro-Münzen im Wert von knapp 200 Euro sowie Reste von Schokolade. Einer Nachbarin waren am gleichen Mittag zwei Mund-Nasen-Masken sowie ein paar schwarze Handschuhe in ihrer Einfahrt aufgefallen. Da es sich um Diebesgut handeln könnte, sucht die Polizei mögliche Geschädigte, welche Hinweise zu der goldenen Casio Uhr und dem grünen Büroschubfach geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07751/83160 zu melden.

