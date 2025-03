Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen/ Rippolingen: 4 Meter großes Eingangstor von vermeintlichen Handwerker abgeflext und mitgenommen - Polizei bittet um Hinweise

Freiburg (ots)

Ein vermeintlicher Handwerker mit rotem Lieferwagen flexte am Donnerstag, 27.03.2025 gegen 14.00 Uhr ein 4 Meter großes Eingangstor zu einem Grundstück in der Ledergasse ab. Dieses wurde in einen roten Lieferwagen eingeladen und der Mann in Handwerkerkleidung entfernte sich damit. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Der Rahmen des Eingangstores war blank und die Holzlatten darin braun gestrichen. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) bittet Zeugen, die Hinweise zum vermeintlichen Handwerker und/ oder zu dem roten Lieferwagen geben können, sich zu melden.

