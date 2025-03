Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau/ Erzingen: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und 21000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Durch eine Vorfahrtsmissachtung kam es am Samstag, 29.03.2025 gegen 17.30 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße. Zuvor befuhr eine 19-Jahre alte Frau mit ihrem VW Polo die Straße in der Bütze und beabsichtige nach links in die Hauptstraße einzubiegen. Dabei übersah sie einen auf der Hauptstraße fahrende 34-Jährigen, welcher mit seinem BMW in Richtung Lauchringen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und die 19-Jährige durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 34-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort untersucht und konnte anschließend nach Hause gehen. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Am VW entstand Sachschaden von rund 6000 Euro, am BMW 15000 Euro.

