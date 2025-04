Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unter Alkoholeinfluss vor der Polizei geflüchtet

Arnsberg (ots)

Querfeldein, mit überhöhter Geschwindigkeit und mit ausgeschalter Fahrzeugbeleuchtung hat ein Autofahrer versucht, vor der Polizei zu flüchten - erfolglos. Die Polizei hat den 21-jährigen Arnsberger in Müschede gestellt. In der Nacht zu Sonntag informierten Zeugen gegen 01:45 Uhr die Polizei über einen mutmaßlichen Streit an der "Amtsstraße". Als der Streifenwagen kam, flüchtete der 21-Jährige mit dem Auto. Er missachtete die Anhaltezeichen der eingesetzten Streifenwagen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich durch das Stadtgebiet. Der Fahrer fuhr dabei auch abseits der Straßen, fuhr Böschungen rauf und runter und über das Gleisbett des Bahnverkehrs. Mit ausgeschalter Fahrzeugbeleuchtung und überhöhter Geschwindigkeit fuhr er Richtung Müschede. Dabei überholte er ein anderes Auto. Schließlich kollidierte er mit der Fahrbahnbegrenzung, wodurch sein Auto beschädigt wurde und nicht mehr vollständig fahrbereit war. Der Arnsberger setzte daraufhin seine Flucht zu Fuß fort. Beim Versuch einen Zaun zu überklettern, richtete er Sachschaden an dem Zaun an. Die Polizei hat den Flüchtigen an der "Rönkhauser Straße" gestellt und vorläufig festgenommen. Er stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Der 21-Jährige ist bei seiner Flucht leicht verletzt worden, er wurde zunächst zur Polizeiwache und dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihm sind Blutproben entnommen worden und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei hat ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell