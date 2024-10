POL-NOM: Ohne Führerschein gefahren

Northeim (ots) - Northeim, Annastraße, Mittwoch, 02.10.2024, 09.10 Uhr NORTHEIM (Sti) - Spiegel abgefahren In etwa zur oben genannten Tatzeit wurde ein PKW Renault, welcher in der Annastraße abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. Anschließend verließ der Verursacher die Örtlichkeit, ohne schadenregulierende Maßnahmen zu treffen. An dem Pkw entstand ...

mehr