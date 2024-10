POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots) - Einbeck, Kleiner Varlenkamp, Dienstag, 02.10.2024, 10.30 - 16.10 Uhr EINBECK (mil) - Person in Gewahrsam genommen Am Vormittag des 02.10.2024 suchte die Polizei Northeim einen 35-jährigen Mann aus Einbeck auf, welcher wegen mehreren Haftbefehlen gesucht wurde. Nach Ansprache durch die Polizei ließ der Mann seinen mitgeführten Hund in Richtung der Polizeikräfte los und floh in Richtung eines Maisfeldes ...

