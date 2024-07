Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl

Dudenhofen (ots)

Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zwischen 03:00 Uhr und 04:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in einer unbewohnten Wohnung in der Raiffeisenstraße. Nach den bisherigen Ermittlungen haben sich zwei männlich und eine weibliche Person über die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses verschafft. Über den Wert und die Art des Diebesgutes können noch keine Aussagen getroffen werden.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Ereignis gemacht haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter der 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ werden Hinweise auch per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell