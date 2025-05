Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Grundschule Andrup-Lage

Haselünne (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis gestern, 09:30 Uhr kam es in der Straße Am Lagerbach zu einem Einbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einer Grundschule. Aus dem Gebäude entwendeten sie diverse elektronische Gegenstände. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell