POL-EL: Nordhorn - Eingangstür beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Heute Morgen gegen 03:55 Uhr kam es in der Mühlenstiege zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache entstand in einem Zimmer in einem Einfamilienhaus zunächst eine starke Rauchentwicklung, ehe dieses in Vollbrand geriet. Durch die Rauchentwicklung wurden die Hausbewohner aufmerksam und konnten das Haus verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Lingen und Holthausen löschten den Brand, bevor dieser sich ...

