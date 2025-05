POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Uelsen (ots) - Am Freitagmorgen gegen 7:24 Uhr meldete eine 62-Jähriger einen Brand in seiner Scheune am Loarbergsweg in Uelsen. Bereits am 29. April war auf dem angrenzenden Grundstück eine benachbarte Scheune in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich bereits mehrere Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Uelsen vor Ort und führten ...

mehr