POL-EL: Uelsen - Scheune in Brand geraten

Freren (ots) - Am 30.04.2025 ist auf dem Parkplatz einer Bäckerei an der Mühlenstraße in Freren in der Zeit von 14:30 - 17:00 Uhr ein geparkter weißer Audi A3 von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Beifahrertür beschädigt worden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

