Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver - Polizei sucht Zeugen

Sögel (ots)

Am Dienstag gegen 11:20 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrerin eines VW Tiguan die Clemens-August-Straße in Fahrtrichtung Mühlenstraße. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem älteren, dunkelgrauen Mercedes von der Straße "Am Markt" nach rechts auf die Clemens-August-Straße ab.

Dabei schnitt der Fahrer die Kurve derart, dass die VW-Fahrerin ausweichen musste. In der Folge stieß sie mit ihrem Außenspiegel gegen den Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugs. Es entstand Sachschaden. Der mutmaßlich junge Mann am Steuer des Mercedes setzte seine Fahrt fort, offenbar ohne den Vorfall bemerkt zu haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Fahrer des Mercedes geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

