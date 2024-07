Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Verdacht der Drogenfahrt

Coesfeld (ots)

Für einen 34-jährigen Autofahrer aus Haltern am See endete die Fahrt am Samstag (13.07.24) an der B474. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Mann gegen 10.10 Uhr. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabiskonsum. Der 34-Jährige musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

