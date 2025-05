Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lengerich - Gartenhaus und Wohnwagen in Brand

Lengerich (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:12 Uhr gerieten aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenhaus sowie ein angrenzender Wohnwagen an der Straße An den Fischteichen in Lengerich in Brand. Der 56-jährige Eigentümer, der gleichzeitig auch den Brand entdeckte, versuchte das Feuer selbst zu löschen und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

