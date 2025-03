LPI-GTH: Spielkonsole entwendet

Griesheim (Ilm-Kreis) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Personen beschädigten die Kühlaggregate dreier im Bereich "Am Rieth" geparkter Kleintransporter und verursachten damit einen Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 17. März, 16.30 Uhr und gestern, 09.30 Uhr verübt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0070535/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

