Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84. Ein 56-jähriger Fahrer eines Opel, ein 35-jähriger Fahrer eines Mercedes sowie ein 40-jähriger Fahrer eines Audi fuhren in genannter Reihenfolge von Reichenbach in Richtung Behringen. Der Audi-Fahrer leitete einen Überholvorgang ein, was der Mercedes-Fahrer offenbar zu spät bemerkte. Dieser scherte, augenscheinlich um den Opel zu überholen, aus als sich der Audi auf gleicher Höhe befand. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß kam der Mercedes nach rechts ab und stieß im weiteren Verlauf mit dem Opel zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro, der Mercedes war nicht mehr fahrbereit. Personen wurden nicht verletzt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. (jd)

