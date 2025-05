Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf

Bad Bentheim

Wietmarschen - Mehrere Firmenbullis aufgebrochen - Zeugen gesucht

Schüttorf / Bad Bentheim / Wietmarschen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (29. auf 30. April) kam es in mehreren Gemeinden im Bereich der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim zu einer Serie von Aufbrüchen an Firmentransportern. In sämtlichen Fällen hatten es die Täter auf hochwertiges Werkzeug abgesehen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

In Schüttorf wurden insgesamt drei Fahrzeuge aufgebrochen:

- In der Karolienstraße wurde ein Citroën Jumper am Fahrbahnrand gewaltsam geöffnet und hochwertiges Werkzeug entwendet.

- In der Markringstraße traf es einen VW Transporter, aus dem ebenfalls diverses Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen wurde.

- In der Ohner Straße wurde ein Mercedes Vito angegangen. In diesem Fall blieb es beim Einbruchversuch - es wurde nichts entwendet. Es ist möglich, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden.

In Bad Bentheim, Glückaufstraße, wurde ein Renault Master angegangen. Auch hier entwendeten die Täter hochwertiges Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.

Ein weiterer Fall ereignete sich in Wietmarschen, Dachsweg. Hier brachen Unbekannte einen Opel Movano auf und entwendeten Werkzeug. Durch aufmerksame Nachbarn wurden die Täter offenbar gestört und flüchteten mit einem Fahrzeug in Richtung Am Elsebruch. Die Polizei hat in allen Fällen Ermittlungen aufgenommen und prüft Zusammenhänge zwischen den Taten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Präventionstipps der Polizei:

Firmenfahrzeuge sind für Täter besonders attraktiv - vor allem, wenn sie über Nacht mit Werkzeug oder Maschinen bestückt sind. Die Polizei empfiehlt daher:

- Fahrzeuge möglichst in gut beleuchteten und sichtbaren Bereichen abstellen.

- Hochwertiges Werkzeug und Maschinen über Nacht aus dem Fahrzeug entfernen.

- Zusatzsicherungen an Türen oder Alarmanlagen einbauen lassen.

- Bei verdächtigen Geräuschen oder Personen sofort die Polizei über den Notruf 110 verständigen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell