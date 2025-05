POL-EL: Emsbüren - 50-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Lathen (ots) - Am 30.04.2025 kam es in der Zeit zwischen 13:15 und 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße in 49762 Lathen. Hierbei wurde eine geparkte silberne Mercedes-E-Klasse-Limousine beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich ...

