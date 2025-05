Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - junger Mountainbike-Fahrer beschädigte beim vorbeifahren einen PKW und flüchtet

Nordhorn (ots)

Am 26. April gegen 19.00 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Radfahrer auf den Gehweg der Buchenstraße in Richtung Fichtenstraße. Dabei touchierte er die am rechten Fahrbahnrand geparkte Mercedes C-Klasse wobei er die Beifahrerseite zerkratzte. Der junge Mann mit einer kakifarbenen Bomberjacke fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

