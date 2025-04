POL-OG: Gernsbach, B462 - Verkehrsunfall fordert zwei Schwerverletzte

Offenburg (ots) - Zur einer Raubstraftat kam es am frühen Morgen des Ostermontags in einer Unterführung in Bahnhofsnähe. Der 29-jährige Geschädigte war gegen 05.00 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er von drei männlichen Tätern in der Unterführung mit Tritten und Schlägen attackiert wurde. Noch während der Geschädigte wehrlos am Boden lag, raubten die Angreifer das Mobiltelefon sowie Bargeld von mehreren hundert ...

mehr