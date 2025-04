Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr

Friesenheim, B3 (ots)

Auf der B3 zwischen Friesenheim und Oberschopfheim kam es am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger kam mit seinem Hyundai aus bislang unbekannter Ursache erst nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW. Die beiden Fahrzeugführer wurden durch den Aufprall schwer verletzt. Im Fahrzeug des 62-jährigen BMW-Fahrers waren vier weitere Insassen im Alter zwischen 60 und 70 Jahren, welche leicht verletzt wurden. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken verbracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die B3 für rund drei Stunden voll gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Neben mehreren Fahrzeugen des Rettungsdienstes war auch ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr Friesenheim im Einsatz. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

/CAS

