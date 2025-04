Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen - Corsa-Fahrerin unter Alkoholeinwirkung unterwegs

Renchen (ots)

Die 65-jährige Fahrerin eines grauen Opel Corsa älteren Baujahrs mit Offenburger Kennzeichen war am frühen Samstagabend kurz vor 18:00 Uhr in Renchen im Bereich der Hauptstraße/Poststraße/Rosenweg unterwegs. Sie fiel durch ihre extrem unsichere Fahrweise auf und kam auch immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Bei ihrer Kontrolle wurde eine erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt, am Fahrzeug waren mehrere kleine Unfallschäden zu finden, die jedoch augenscheinlich nicht frischer Natur waren. Zeugen, welche das Fahrzeug zu fraglichen Zeit gesehen haben oder vielleicht selbst geschädigt oder gefährdert wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Achern unter 07841/7066-0 zu melden. //C-KK

