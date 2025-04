Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden/Neuweier - Nachtrag zur Unfallmeldung

Baden-Baden/Neueweier (ots)

Nach Untersuchungen in einer Klinik wurde die von dem Pkw erfasste Frau doch schwer verletzt und musste stationär aufgenommen werden.

Ursprungsmeldung:

Baden-Baden/Neuweier - Fahrt unter Alkohol und die Folgen

Am Abend des Karfreitags, kurz nach 21 Uhr, gingen mehrere Notrufe aus Neuweier bei der Polizei ein. Die Anrufer schilderten, dass ein schwarzer Pkw VW Golf unkontrolliert durch den Ort fahre und auch bereits eine Person verletzt wurde. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pkw aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Kurve von der Fahrbahn abkam und eine Frau auf dem Gehweg erfasste. Die Frau wurde leicht verletzt, ihre Familie konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Der Pkw-Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit von der Unfallstelle. Seine Fahrt führte durch den Ort Neuweier, wobei er mehrfach von der Fahrbahn abkam, Mauern touchierte oder Absperrpfosten umfuhr. Dies hinderte ihn nicht daran, weiter mit dem Pkw zu flüchten. Schließlich konnte er 20 Minuten später im Rebgelände gestellt und widerstandslos festgenommen werden. Der Pkw war total beschädigt. Der Gesamtschaden kann noch nicht beziffert werden. Grund für das Verhalten dürfte die hohe Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Fahndung wurden etliche Streifen der umliegenden Reviere und auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Sachbearbeitung wurde vom Verkehrsunfalldienst Baden-Baden übernommen. Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst, Telefon 07223/80847112, in Verbindung zu setzen.

