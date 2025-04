POL-OG: Friesenheim, A5 - Fünf Verletzte nach Auffahrunfall

Gernsbach (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es an der Einmündung Hauptstraße / Storrentorstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16:40 Uhr soll eine Pedelec-Fahrerin die Hauptstraße befahren haben. Nach aktuellen Erkenntnissen übersah sie dabei aufgrund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit ein an der Einmündung wartendes Auto. Die Fahrerin des Pedelecs kam in der Folge durch zu starkes Abbremsen zu Fall, ...

