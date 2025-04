Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Gernsbach (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es an der Einmündung Hauptstraße / Storrentorstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16:40 Uhr soll eine Pedelec-Fahrerin die Hauptstraße befahren haben. Nach aktuellen Erkenntnissen übersah sie dabei aufgrund augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit ein an der Einmündung wartendes Auto. Die Fahrerin des Pedelecs kam in der Folge durch zu starkes Abbremsen zu Fall, wobei ihr rotes Rad gegen einen ordnungsgemäß geparkten Renault prallte. Die mutmaßliche Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die etwa 45 Jahre alte unbekannte Frau soll eine Winterjacke sowie einen hellen Fahrradhelm getragen haben und sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zur Pedelec-Fahrerin geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell