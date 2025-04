Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach, Langenbrand - Erneute Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Forbach, Langenbrand (ots)

Am Donnerstag vergangene Woche kam es erneut zu einer Sachbeschädigung an einer Haustür eines Anwesens in der Brunnenstraße. Ein noch Unbekannter soll gegen 2 Uhr Buttersäure auf die Haustüre des Gebäudes gekippt haben. Die aufgebrachte Substanz war im umliegenden Bereich riechbar. Aufgrund der Statur und Gangart soll es sich um einen etwas korpulenteren Mann mittleren Alters gehandelt haben. Er soll schwarz gekleidet und vermummt gewesen sein. Innerhalb der letzten zwei Jahre war es bereits der vierte derartige Vorfall an dem Gebäude. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell