POL-KN: (Stockach, Airach, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Traktor (19.11.2024)

Rottweil (ots) - Ein Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 8.000 Euro ist bei einem Unfall im Einmündungsbereich Nägelesgrabenstraße/ Schlachthausstraße am Mittwoch entstanden. Gegen 18.15 Uhr fuhr ein 68-Jähriger mit einem Mercedes Citan auf der Schlachthausstraße in Richtung Nägelesgrabenstraße. An der ...

