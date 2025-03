Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Schmierereien in der Marktpassage und an der Stadtbücherei (12./13.03.2025)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Unbekannte an der Stadtbücherei und in der Marktpassage Schmierereien hinterlassen. Sie kritzelten mit schwarzer Farbe diverse Schriftzüge an die Wand der Bücherei, in der Passage und am dortigen Aufzug. Die Höhe des dadurch verursachten Schadens ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-01 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell