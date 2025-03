Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlingen, K6180, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der K6180 an der Einmündung zur K6150 zwischen Zoznegg und Stockach- unbekannter Autofahrer schneidet Mitsubishi und flüchtet(19.03.2025)

Mühlingen, K6180 (ots)

Am Mittwochmittag ist es an der Einmündung der Kreisstraße 6105 auf die Kreisstraße 6180 zu einer Unfallflucht gekommen. Gegen 14 Uhr war eine 37-jährige Mitsubishi-Fahrerin auf der K6180 von Zoznegg in Richtung Stockach unterwegs. An der Einmündung der K6105 schnitt sie ein unbekannter, von Mindersdorf kommender Autofahrer so, dass sie nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte sie den Randstein, wobei ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstand. Der Unbekannte fuhr indes einfach weiter.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

