POL-OG: Baden-Baden, Haueneberstein - Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Am Mittwoch in der Zeit zwischen Mitternacht und 10 Uhr kam es in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Wasserstraße zu einem Diebstahl. Dabei sollen sich bislang unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Kellerraum verschafft und einen E-Scooter eines Anwohners entwendet haben. Die Ermittler des Polizeireviers Offenburg haben ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ...

