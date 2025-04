POL-OG: Gutach - Aufgefahren

Muggensturm (ots) - Über Notruf meldete ein Zeuge am Mittwochabend den Diebstahl eines Fahrrads am Bahnhof. Nach ersten Erkenntnissen sollen sich vier Männer gegen 23 Uhr an einem Fahrradschloss zu schaffen gemacht und es entfernt haben. Anschließend machten sie sich offenbar mit dem Rad aus dem Staub. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte die vier Männer mit dem Fahrrad in der ...

