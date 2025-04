Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Mösbach, L88 -Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Achern, Mösbach (ots)

Drei Verletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagabend auf der L88 ereignete. Gegen 21:20 Uhr soll sich ein 31-jähriger Honda-Fahrer auf den Linksabbiegerstreifen an der Einmündung zur L87 eingeordnet haben. Beim Abbiegevorgang prallte er mit dem entgegenkommenden Mazda einer 21-Jährigen zusammen. Möglicherweise war der 31-Jährige durch einen weit von hinten mit Blaulicht und Martinshorn herannahenden Streifenwagen abgelenkt. Beide Fahrzeuge waren derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Lenker des Honda und die Beifahrerin des Mazda wurden zur weiteren Untersuchung in eine Klinik verbracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

/al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell