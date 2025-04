Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rust - Bollerwagen entwendet

Rust (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einem Freizeitpark zu einem Diebstahl eines Bollerwagens. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Ehepaar den Wagen gegen 17 Uhr entwendet haben. Beamte des Polizeiposten Rust konnten die Diebe im Rahmen umgehend eingeleiteter Ermittlungen schnell ausfindig machen. Das Diebesgut im Wert von etwa 400 Euro wurde in der Folge durch die Täter zurück zum Polizeiposten Rust gebracht.

/af /al

