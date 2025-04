Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Bühl, Oberbruch (ots)

Ermittler des Polizeireviers Bühl sind aktuell auf der Suche nach Zeugen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Eine 17-jährige Fahrradfahrerin war gegen 16:20 Uhr auf der Seestraße von Bühl kommend in Richtung Rheinmünster-Schwarzach unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen soll sie im Kurvenbereich nach links in die Wendelinusstraße abgebogen sein und dies offenbar auch durch entsprechende Handzeichen angekündigt haben. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte den angekündigten Abbiegevorgang der Radfahrerin offensichtlich zu spät und überholte sie augenscheinlich. In Folge dessen stürzte die 17-jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Autofahrer oder zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07223 99097-0 zu melden.

