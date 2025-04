Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Förch - Alkoholisiert, unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein am Steuer

Rastatt, Förch (ots)

Am Dienstagabend ereignete sich in der Bastgartenstraße ein Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford rückwärts aus einem Grundstück und kollidierte offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung mit der gegenüberliegenden Gartenfassade. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund einem Promille. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem wurde in seinem Wagen Betäubungsmittel aufgefunden. Ein daraufhin erhobener Urintest verlief positiv auf THC. Nach Auswertung der Blutprobe erwarten den 39-Jährigen gleich mehrere Strafanzeigen.

