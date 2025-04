Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Auffahrunfall

Gaggenau (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Dienstagnachmittag in der Berliner Straße entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen soll eine 50-jährige Fahrerin eines Nissan gegen 16:40 Uhr verkehrsbedingt an der Einmündung zur B426 gewartet haben. Hierbei fuhr ihr eine 30-jährige BWM-Fahrerin aufgrund mutmaßlicher Unachtsamkeit auf. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 50 Jahre alte Frau leicht. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

/al

