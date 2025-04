Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Brand gelegt

Offenburg (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Rheinstraße steht im Verdacht, am Montagvormittag in seiner Wohnung ein Feuer gelegt zu haben - die derzeitige Spurenlage deutet auf eine Brandstiftung hin. Der Mann dürfte nach einer ersten Einschätzung mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Anwohner meldeten gegen 10:45 Uhr eine Rauchentwicklung und die Auslösung eines Feuermelders. Dem schnellen Eingreifen der alarmierten Feuerwehrkräfte ist es zu verdanken, dass der Brand gegen 11:20 Uhr weitestgehend gelöscht war und hierbei keine Personen zu Schaden kamen. Ferner konnten ein Übergreifen auf anderen Wohnungen verhindert werden; diese sind weiterhin bewohnbar. Der Schaden in der vom Brand betroffenen Wohnung wird auf etwa 100.000 Euro beziffert. Der 60 Jahre alte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und am heutigen Dienstagvormittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Offenburg beim Amtsgericht Offenburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die vorläufige Unterbringung des deutschen Staatsangehörigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in eine Fachklinik gebracht.

