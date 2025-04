Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Streit geraten

Offenburg (ots)

Am Dienstag gegen 4:40 Uhr wurden Streitigkeiten in der Hauptstraße am Bahnhof gemeldet. Laut dem anrufenden Zeugen soll hierbei auch ein Messer eine Rolle gespielt haben. Beim Eintreffen einer Streife des örtlichen Polizeireviers wurden die beteiligten Personen bereits von den Beamten der Bundespolizei festgehalten. Offenbar gerieten zwei Männer im Alter von 29 und 42 Jahren aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg konnten keine Hinweise auf den Einsatz eines Messers festgestellt werden. Im Kofferraum eines Wagens konnte die Polizei eine Machete sicherstellen. Bislang haben sich keine Hinweise auf eine Straftat ergeben.

