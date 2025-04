Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim, B3 - In Baustelle gefahren

Ötigheim (ots)

Am Montagabend war ein Ford-Fahrer auf der B3 bei Ötigheim in Fahrtrichtung Rastatt unterwegs. Gegen 20:50 Uhr kollidierte der Fahrzeuglenker offenbar aufgrund Unachtsamkeit mit einer dortigen Verkehrsinsel. In Folge verlor der 32-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug, sodass der Ford in die rechtsseitig der Fahrbahn befindliche Baustelle prallte und dabei die Absperrzäune durchbrach. Glücklicherweise wurde der Mann sowie seine beiden Mitfahrer nicht verletzt. Das Auto war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

