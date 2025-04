POL-OG: Bühl - Kontrolle verloren

Baden-Baden (ots) - Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am frühen Sonntag schwebt einer der Beteiligten in Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten kurz vor 4 Uhr zunächst zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren in einer Bar in der Kaiserallee aneinander. Dort soll der 31-Jährige die Begleiterin des ein Jahr jüngeren Mannes beleidigt haben. Bei den hierbei entstandenen ...

