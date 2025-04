Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Kripo ermittelt, bislang unbekannter Autofahrer gesucht

Bühl (ots)

Nach den Schilderungen einer 16-Jährigen, dass sie am Freitagabend von einem Mann mit Waffengewalt in eine Wohnung gedrängt und dort geküsst sowie begrabscht worden sei, sind die Ermittler des Kriminalkommissariats Rastatt auf der Suche nach einem bislang unbekannten Autofahrer. Die Jugendliche gab zu Protokoll, dass sie unter einem Vorwand aus der Wohnung des Mannes habe flüchten können und sich auf der Straße an ein vorbeifahrendes Auto gehangen habe. Der Autofahrer hätte angehalten und hierbei auch kurz mit dem Verdächtigen gesprochen. Bezüglich des möglichen Tatablauf stehen die Ermittlungen noch am Anfang. Das Mädchen berichtete, dass sie gegen 21:30 Uhr im Bereich der Schartenbergstraße auf dem Nachhauseweg gewesen sei, als der Mann plötzlich mit einem Fahrrad herangefahren kam und sie mit einer Pistole bedroht hätte. Wie die 16-Jährige und der einige Jahre ältere Mann zueinanderstehen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Weil der Verdächtige im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen psychische Probleme erkennen ließ, wurde er in eine Fachklinik gebracht. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung konnte eine Softair-Pistole sowie ein Luftgewehr aufgefunden werden. Der Autofahrer oder andere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell